В Москве назвали лауреатов премии "ТЭФИ-KIDS"

Торжественная церемония состоялась в Российском молодежном академическом театре.

В Москве назвали лауреатов премии детского телевидения "ТЭФИ-KIDS". Торжественная церемония состоялась в Российском молодежном академическом театре.

Лучшим детским телеканалом назван "СТС Kids". В номинации "Лучшая телеведущая детской программы" победила Анна Михалкова за передачу "Спокойной ночи, малыши!". Ирина Лапшенкова ("Добро пожаловать, или посторонним вход разрешен") стала лучшим режиссером детской передачи.

"С добрым утром, малыши" на телеканале "Карусель" получили награду как лучшая ежедневная информационная программа. Лучшим мультфильмом стали "Смешарики. Дежавю" Дениса Чернова, а "Лучшим мультсериалом" признали "Сказочный патруль". Премию "ТЭФИ-KIDS" также получил Дмитрий Дьяченко за фильм "Последний богатырь".

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Видео: YouTube / Alla Verabyova