Анна Калинская впервые вышла в четвертый круг турнира Большого шлема

Игра с американкой закончилась со счетом 6:7 в пользу россиянки.

Российская представительница Анна Калинская пробилась в четвертый круг Открытого чемпионата Австралии, организованного в городе Мельбурне. В матче третьего раунда 25-летняя спортсменка, занимающая 75-е место в профессиональном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), обыграла американскую оппонентку Слоан Стивенс. Матч завершился с результатом 6:7 (8:10), 6:1, 6:4. Соперницы провели на корте друг против друга 2 часа 45 минут. Днем позже теннисистка выступит против победительницы матча, проведенного между соотечественницей Анной Блинковой и итальянкой Жасмин Паолини.

Анна Калинская впервые в своей карьере пробилась в четвертый круг на турнира серии Большого шлема. До текущего Australian Open ее лучшим достижением являлся выход во второй раунд Открытого чемпионата США. Этого итога девушка добивалась в 2019, 2020, 2022 и 2023 годах. сыграет с победительницей матча между россиянкой Анной Блинковой и итальянкой Жасмин Паолини (26).

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Фото и видео: YouTube / Australian Open TV