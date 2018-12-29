Ани Лорак рассказала, как прийти в форму после новогодних застолий

Певица посоветовала сразу после праздников записаться в тренажерный зал.

Известная эстрадная певица Ани Лорак (она же Каролина) рассказала, как прийти в форму после новогодних застолий. Артистка считает, что на Новый год можно позволить себе расслабиться, однако после праздников лучше записаться в тренажерный зал и сбросить там все приобретенные килограммы. При этом Ани добавила, что каждый человек должен жить в гармонии с самим собой и не изнурять себя упражнениями.

На Новый год можно. Другое дело, что после Нового года обязательно запишитесь в тренажерный зал, чтобы на беговой дорожке оставить лишние килограммы. Но в то же время я считаю, что жить надо в удовольствие, нельзя себя пытать. Должна быть гармония внутри. Я по зодиаку весы, поэтому для меня это очень важно, гармония внутри и снаружи. Любите себя, но знайте, что в здоровом теле здоровый дух. Прежде всего, красивая фигура — это труд. Но в то же время можно быть с красивой фигурой и унылым лицом, и это еще хуже. Все должно быть гармонично. Улыбайтесь, занимайтесь спортом, кушайте вкусно, но полезно. Ани Лорак

Михаил Половинчук, Александр Цыцулин, Алёна Зиновьева, Надежда Путинцева

Видео: Piter.TV