Отважная англичанка чуть не погибла, спасая собаку из штормового моря

В сети появилось видео спасения от очевидцев.

Молодая англичанка, рискую собственной жизнью, спасла собаку, которая не могла выбраться на берег.

На опубликованных кадрах видео, которое сняли очевидцы, в бушующем море среди гигантских волн плавает обессилевшая собака. Псина не может справиться с волнами и выбраться на берег. На помощь четвероногому утопающему бросилась молодая женщина. Спасти собаку удалось не сразу, волны сбивают девушку с ног. В один из моментов девушка, отчаявшись, поворачивает к берегу, но тут волны выбрасывают собаку ближе к берегу. Девушка успевает подхватить ее и подтолкнуть к суше, прежде, чем волной собаку не унесло обратно в море.

Собаку вытащил на безопасное место очевидец, а обессилевшая девушка падает в море возле берега. Принадлежит ли собака этой девушке неизвестно.

Видео: Facebook/Alessandro Intini