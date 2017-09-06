Ангелу Меркель закидали помидорами и освистали на встрече с избирателями

Во время предвыборной компании канцлер Германии Ангела Меркель посетила город Гейдельберг.
Выступление А.Меркель сопровождалось громким свистом. А после выступления неизвестные кинули в канцлера томаты. Один из них попал в левое бедро Меркель.
Еще один помидор угодил в организатора мероприятия. Ангела Меркель отнеслась к инциденту с юмором.
Полиция подтвердила, что инцидент с помидорами имел место. Неизвестный, кинувший томаты, на данный момент не установлен.
Видео: YouTube/BUNKER 88
Фото:HEIDELBERG24