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Ангелу Меркель закидали помидорами и освистали на встрече с избирателями

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В интернете появилось видео со встречи канцлера Германии с избирателями

Во время предвыборной компании канцлер Германии Ангела Меркель посетила город Гейдельберг. 

Выступление А.Меркель сопровождалось громким свистом. А после выступления неизвестные кинули в канцлера томаты. Один из них попал в левое бедро Меркель.

Еще один помидор угодил в организатора мероприятия. Ангела Меркель отнеслась к инциденту с юмором. 

Полиция подтвердила, что инцидент с помидорами имел место. Неизвестный, кинувший томаты, на данный момент не установлен.

Видео: YouTube/BUNKER 88

Фото:HEIDELBERG24

 

 

 

Теги: видео , германия , закидали помидорами , меркель , мировые новости
Категории: Лента новостей Мировые новости Политика

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