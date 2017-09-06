Ангелу Меркель закидали помидорами и освистали на встрече с избирателями

В интернете появилось видео со встречи канцлера Германии с избирателями

Во время предвыборной компании канцлер Германии Ангела Меркель посетила город Гейдельберг.

Выступление А.Меркель сопровождалось громким свистом. А после выступления неизвестные кинули в канцлера томаты. Один из них попал в левое бедро Меркель.

Еще один помидор угодил в организатора мероприятия. Ангела Меркель отнеслась к инциденту с юмором.

Полиция подтвердила, что инцидент с помидорами имел место. Неизвестный, кинувший томаты, на данный момент не установлен.

Видео: YouTube/BUNKER 88

Фото:HEIDELBERG24