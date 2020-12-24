Ангелина Вовк посоветовала Светлане Лободе петь в кабаре

Она отметила, что не понимает, чем певица смогла покорить российскую публику

Телеведущая Ангелина Вовк посоветовала украинской певице Светлане Лободе петь в кабаре. Об этом она заявила в интервью YouTube-каналу "Эмпатия Манучи".

Вовк отметила, что не понимает, чем Лобода смогла покорить российскую публику. По ее словам, певица отлично смотрелась бы в кабаре, где можно "петь для богатых мужиков, но не на сцене для бедного народ". Телеведущая считает, что талантливый артист должен исполнять композиции, близкие по духу народу.

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Видео: YouTube / Эмпатия Манучи