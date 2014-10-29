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Мюзикл "Кабаре"
Сегодня, 19:00
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Мюзикл "Кабаре"

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Постановку покажут 6 августа в ДК им. Ленсовета. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Мюзикл "Кабаре" — это история певицы Салли Боулз. Молодая артистка живет в Берлине 30-х годов, крутит романы с влиятельными и очаровательными мужчинами и много мечтает на фоне набирающего политическую силу фашизма. Роль главной героини в этой постановке исполняет Анастасия Стоцкая, которая обладает роскошными вокальными данными и несомненным актерским талантом.

Сюжет постановки — яркий пример того, как жить и как выживать. Вчерашней девчонке предстоит ответить на сложные вопросы... Сохранить достоинство и потерять все? Или прогнуть и получить золотые горы? 

Театр-постановщик: Мьюзик-холл.

Фото: Pxhere

Теги: кабаре, музыка, мюзикл
Категории: Куда сходить в Петербурге, Театр,

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