Постановку покажут 6 августа в ДК им. Ленсовета. Начало в 19:00. Для зрителей старше 18 лет.

Мюзикл "Кабаре" — это история певицы Салли Боулз. Молодая артистка живет в Берлине 30-х годов, крутит романы с влиятельными и очаровательными мужчинами и много мечтает на фоне набирающего политическую силу фашизма. Роль главной героини в этой постановке исполняет Анастасия Стоцкая, которая обладает роскошными вокальными данными и несомненным актерским талантом.

Сюжет постановки — яркий пример того, как жить и как выживать. Вчерашней девчонке предстоит ответить на сложные вопросы... Сохранить достоинство и потерять все? Или прогнуть и получить золотые горы?

Театр-постановщик: Мьюзик-холл.

Фото: Pxhere