Андрей Федорцов винит себя в смерти Сергея Бодрова

Актер из "Брата" рассказал, что винит себя в смерти коллеги.

В эфире программы "Судьба человека" известный актёр Андрей Федорцов признался, что винит себя в смерти Сергея Бодрова-младшего, с которым познакомился на съемках фильма "Брат".

Мы снимали "Убойную силу", работали вместе с Костей Хабенским в тех местах. Потом, когда я разговаривал с Сережей Бодровым, рассказал ему про Кармадонское ущелье, какая там невероятная красота, пейзажи. Знаете, до сих пор есть ощущение, что это мы его толкнули на смерть, отправили туда. Андрей Федорцов

Сергей Бодров-младший вместе со съёмочная группой погиб 20 сентября 2002 года в Кармадонском ущелье в результате схода лавины. Федорцов рассказал журналистам, что когда узнал трагедии, первым делом хотел отправиться на место проишествия и принять участие в спасательной операции, однако знакомые дали артисту понять, что после подобного бедствия в этом нет никаког смысла.

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Фото: Кадр из фильма "Брат"