Андрей Аршавин поделился воспоминаниями об игре за "Кубань"

Он провел в клубе первую половину сезона 2015/16.

Экс-полузащитник "Зенита" и сборной России по футболу Андрей Аршавин в прямом эфире в Instagram рассказал о времени, проведенном в составе краснодарской "Кубани". Он перешел туда в июле 2015 года.

Люди, которые там работали, любили клуб. Но там, если честно, творилась полная анархия. Денег не было, никто не знал, кто за что отвечает. Клуб постоянно переходил к городу. Если бы Олег Мкртчан (бывший владелец "Кубани" - прим.) остался во главе, все было бы нормально. А болеть за "Краснодар" в то время было зашкварно, выражаясь современным языком. Андрей Аршавин, экс-полузащитник "Зенита"

Напомним, Андрей Аршавин провел в составе "Кубани" девять матчей. Зимой 2016 года он перешел в "Кайрат" из Казахстана.

Ранее футбольный комментатор Василий Уткин рассказал о своем отношении к Андрею Аршавину.

Видео: YouTube / Zenit Football Club, ArsenalVideosHD, КраСава