Андреева вышла в четвертьфинал турнира в Пекине

Россиянка обыграла в четвертом круге Магду Линетт из Польши.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в четвертьфинал турнира WTA 1000 в Пекине.

Соперницей 22-й ракетки мира в четвертом раунде была польская спортсменка Магда Линетт. Андреева одержала победу со счетом 6:1, 6:3. Встреча продолжалась 1 час 13 минут.

В четвертьфинале турнира в Пекине россиянка сыграет с победительницей встречи между американкой Амандой Анисимовой и китаянкой Чжэн Циньвэнь.

Ранее мы сообщали, что Медведев уступил Алькарасу в полуфинале турнира в Пекине.

Видео: YouTube / WTA