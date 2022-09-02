16-летняя спортсменка обыграла Потапову в четвертом круге турнира.

Россиянка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Уимблдона. 16-летняя спортсменка повторила достижение Марии Шараповой, которая в 2003 году в аналогичном возрасте смогла достичь четвертого круга турнира.

Соперницей 102-й ракетки мира в третьем круге была ее соотечественница Анастасия Потапова. Андреева одержала победу со счетом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.

За выход в четвертьфинал Уимблдона Андреева поспорит с американской спортсменкой Мэдисон Киз.

Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в четвертьфинал Уимблдона.

Видео: YouTube / Wimbledon