Россиянка Мирра Андреева вышла в 1/8 финала Уимблдона. 16-летняя спортсменка повторила достижение Марии Шараповой, которая в 2003 году в аналогичном возрасте смогла достичь четвертого круга турнира.
Соперницей 102-й ракетки мира в третьем круге была ее соотечественница Анастасия Потапова. Андреева одержала победу со счетом 6:2, 7:5. Встреча продолжалась 1 час 35 минут.
За выход в четвертьфинал Уимблдона Андреева поспорит с американской спортсменкой Мэдисон Киз.
Ранее мы сообщали, что Рублев вышел в четвертьфинал Уимблдона.
Видео: YouTube / Wimbledon
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