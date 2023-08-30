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Андреева обыграла Блинкову во втором раунде турнира в Брисбене

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Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий раунд турнира WTA 500 в Брисбене.

Во втором круге соперницей 16-й ракетки мира была ее соотечественница Анна Блинкова. Андреева одержала победу со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За выход в следующий раунд турнира Андреева сыграет с Линдой Носковой (Чехия) или Анкой Тодони (Румыния).

Ранее мы сообщали, что Соболенко вышла в третий круг турнира в Брисбене.

Видео: YouTube / Wide World of Sports

Теги: wta, анна блинкова, брисберн, мирра андреева
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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