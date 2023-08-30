Андреева обыграла Блинкову во втором раунде турнира в Брисбене

Встреча продолжалась 1 час 24 минуты.

Российская теннисистка Мирра Андреева вышла в третий раунд турнира WTA 500 в Брисбене.

Во втором круге соперницей 16-й ракетки мира была ее соотечественница Анна Блинкова. Андреева одержала победу со счетом 6:4, 6:4. Встреча продолжалась 1 час 24 минуты. За выход в следующий раунд турнира Андреева сыграет с Линдой Носковой (Чехия) или Анкой Тодони (Румыния).

Ранее мы сообщали, что Соболенко вышла в третий круг турнира в Брисбене.

Видео: YouTube / Wide World of Sports