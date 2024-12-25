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Андреева и Шнайдер выиграли турнир в Брисбене в парном разряде

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Встреча с Калинской и Хон в финале продолжалась 1 час 48 минут.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA 500 в Брисбене в парном разряде.

В финальном матче турнира их соперницами были соотечественница Анна Калинская и австралийская спортсменка Присцилла Хон. Андреева и Шнайдер одержали победу со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В паре спортсменки завоевали первый титул под эгидой организации.

Ранее теннисистка Путинцева объяснила свое решение выступать за Казахстан.

Видео: YouTube / Wide World of Sports

Теги: wta, брисбен, диана шнайдер, мирра андреева, финал
Категории: Лента новостей, Спорт, Теннис,

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