Андреева и Шнайдер выиграли турнир в Брисбене в парном разряде

Встреча с Калинской и Хон в финале продолжалась 1 час 48 минут.

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер выиграли турнир WTA 500 в Брисбене в парном разряде.

В финальном матче турнира их соперницами были соотечественница Анна Калинская и австралийская спортсменка Присцилла Хон. Андреева и Шнайдер одержали победу со счетом 7:6 (8:6), 7:5. Встреча продолжалась 1 час 48 минут. В паре спортсменки завоевали первый титул под эгидой организации.

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Видео: YouTube / Wide World of Sports