Анатолию Турчаку и Владимиру Катеневу вручили госнаграды

Почетную грамоту получил Михаил Лобин.

Глава Петербурга по поручению президента вручил орден "За заслуги перед Отечеством" IV степени за большой вклад в укрепление обороноспособности страны президенту Союза промышленников и предпринимателей города генеральному конструктору ХК "Ленинец" Анатолию Турчаку.

В ходе награждения губернатор отметил большой вклад Турчака в разработке мер поддержки экономики в период коронавируса как на региональном, так и на федеральном уровне.

Кроме этого почетные грамоты губернатора города вручили генеральному директору Союза промышленников и предпринимателей города Михаилу Лобину. Почетный знак "За заслугах перед Санкт-Петербургом" получил председатель Совета Петербурга торгово-промышленной палаты, депутат Государственной Думы Владимир Катенев.

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