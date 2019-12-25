Анатолий Бышовец заявил, что не считает Артема Дзюбу лидером сборной России

По его словам, форвард "Зенита" - это игрок, который едет с базара.

Заслуженный тренер СССР Анатолий Бышовец в интервью агентству "РИА Новости" поделился мнением о роли нападающего "Зенита" Артема Дзюбы в сборной России.

Дзюба - это игрок, который уже едет с базара. Думаю, его пик был на домашнем чемпионате мира, где у него было потрясающее физическое, функциональное состояние. Дзюбу мы оцениваем по играм с соперниками на групповой стадии чемпионата мира, по отбору на Евро-2020 и, наконец, командами чемпионата России, где уровень защитников не соответствует европейскому и мировому уровню. Да, Артем - лидер в раздевалке и авторитет, но наше будущее - это защитник "Спартака" Георгий Джикия. За него играют возраст и сама позиция, он последний оборонительный оплот. Анатолий Бышовец, заслуженный тренер СССР

Артем Дзюба играет за сборную России с 2011 года. В составе национальной команды он провел 42 матча и забил 24 мяча. Дзюба занимает третье место в списке лучших бомбардиров сборной России.

Напомним, в связи с эпидемией коронавируса в Европе были приостановлены почти все национальные чемпионаты и кубковые турниры. Евро-2020 перенесли на лето следующего года.

Ранее УЕФА официально подтвердил, что не будет менять название Евро-2020.

Фото: fclm.ru