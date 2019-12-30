Заворотнюк отметила день рождения дочери Анны в клинике

Девушке исполнилось 24 года.

Во вторник, 14 января, старшей дочери Анастасии Заворотнюк Анне исполнилось 24 года. Из-за состояния ее матери праздник пришлось перенести в палату клиники. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Отмечается, что к Заворотнюк приехал ее сын Майкл, а также сама дочь Аня вместе с бабушкой (мамой актрисы) и помощницей. С собой они привезли все для торжества.

В день рождения именинницу поздравили многочисленные друзья и знакомые. Анну одарили добрыми словами и пожелали скорейшего выздоровления ее маме.

Анна, как и ее младший брат Майкл, родились во втором браке Анастасии Заворотнюк с бизнесменом Дмитрием Стрюковым. Сейчас актриса замужем за известным фигуристом Петром Чернышевым. Осенью 2018 года у пары родилась дочь Мила.

Напомним, что звезда сериала "Моя прекрасная няня" продолжает лечение в реабилитационном центре. Точного диагноза родные актрисы не озвучивают. Однако по просочившейся в сеть информации известно, что Анастасия борется с раком мозга. По некоторым данным, сейчас она чувствует себя намного лучше и впервые за месяцы лечения может играть с маленькой Милой.

Ранее Заворотнюк в канун Нового года поблагодарила поклонников за поддержку.