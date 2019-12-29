Анастасия Волочкова планирует сыграть свадьбу в Петербурге у реки Мойки

При этом Волочкова отказалась принципиально называть имя своего возлюбленного.

Анастасия Волочкова заявила о намерении сыграть свадьбу со своим возлюбленным на берегу реки Мойки в Петербурге. Об этом балерина рассказала во время эфира на радио "Комсомольская правда".

При этом Волочкова отказалась принципиально называть имя своего возлюбленного. Она скрывала его полтора года и продолжит делать это вплоть до момента бракосочетания. Волочкова хочет сделать свадьбу именно на берегу Мойки, так как там "красиво и романтично".

Ответила танцовщица и на вопрос о том, почему она целовалась с Никитой Джигурдой, если осенью у нее намечается свадьба. Волочкова отметила, что с Джигурдой они хорошие друзья и её возлюбленный совсем не против такого взаимодействия.

Также первая брачная ночь Анастасии Волочковой пройдет в Петербурге.

Фото: Instagram/ Анастасия Волочкова