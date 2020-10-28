Анастасия Приходько считает, что Меладзе оставил ее без денег и концертов

Контракт с артисткой разорвали в одностороннем порядке после того, как она заняла 11-е место на "Евровидении".

Украинская певица, победительница "Фабрики звезд-7" Анастасия Приходько в эфире YouTube-шоу "Ужин с Дороти" рассказала, как осталась без денег и концертов по вине ее бывшего продюсера Константина Меладзе. По словам артистки, Меладзе разорвал с ней контракт в одностороннем порядке после того, как она заняла 11-е место на "Евровидении".

Приходько сотрудничала с Константином Меладзе три года. За это время она не смогла накопить сбережений, поскольку первый год получала 100 долларов за концерт. Потом певица и вовсе заметила, там где был он, не было ее. "Он раздавал мои песни", - отметила артистка.

Сейчас Анастасии Приходько 33 года. В настоящий момент она является общественным и политическим деятелем. За годы своего творчества певица удостоилась звания заслуженной артистки Украины.

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Видео: YouTube / DOROTYE