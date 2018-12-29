Теннисистка Анастасия Павлюченкова обыграла Ализу Корне

Следующей соперницей россиянки станет либо латышка, либо еще одна француженка.

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова смогла обыграть в рамках турнира St. Petersburg Ladies Trophy соперницу Ализу Корне. В результате спортсменка выбилась в следующий круг соревнования WTA.

По итогам матча французская представительница отстала на одно очко в первом сете и на одно во втором. Игра завершилась со счетом 7:5 и 7:6. Противостояние длилось более двух часов.

Отметим, что на данный момент новая оппонентка Павлюченковой еще не выбрана. О ней станет известно после встречи француженки Кристины Младенович и латышки Елена Остапенко.

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