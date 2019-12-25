Петербургские аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии за октябрь 

Отмечается, что количество вакансий растет с каждым месяцем.

Во вторник, 10 ноября, стало известно о том, что аналитики назвали самые высокооплачиваемые профессии за октябрь в Петербурге. Об этом рассказала пресс-служба компании hh.ru.

Одна из самых высокооплачиваемых вакансий в Северной столице в этом месяце руководитель отдела продаж и специалист по информационным технологиям. На этих должностях горожане могут заработать около 500 тысяч в месяц.

Также высокие зарплаты наблюдается в вакансиях "Руководитель проектов (жилые комплексы комфорт и бизнес класса)" и "Руководитель строительного проекта (многоэтажное строительство)". Они получают до 350-370 тыс. рублей.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские рестораторы попросили Смольный продлить время работы общепита до полуночи.

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