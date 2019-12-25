Аналитик предрек миру глобальный долговой кризис

По его словам, в 1990-е кризисы начались после повышения ставки ФРС США.

Управляющий активами "БКС Мир инвестиций" Андрей Русецкий предрек миру глобальный долговой кризис, который может наступить через 3-4 года. Об этом пишут "РИА Новости".

По словам эксперта, мировой долг по отношению к ВВП стал рекордным после кризиса "ковидного" 2020 года. Аналитик отметил, что такой долг в последний раз наблюдался после окончания Второй мировой войны.

"В настоящий момент мировые центральные банки придерживаются мягкой денежно-кредитной политики, сохраняя ставки ниже равновесных, вопрос повышения ставок — лишь вопрос времени", — сказал экономист.

Русецкий подчеркнул, что в 1990-х кризисы начались после того, как ставку повысила Федеральная резервная система (ФРС) США. Экономист предполагает, что повышать ставку США и Европейский центральный банк будут примерно в 2023 году.

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