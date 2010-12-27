Аналитики назвали самые востребованные россиянами цифровые сервисы банков. В НАФИ рассказали, что чаще всего жители страны переводят деньги по номеру мобильного телефона. Так ответили 57% опрошенных.
Популярностью также пользуется сервис, позволяющий оплачивать услуги через приложение (54%). Обычно пользователи платят онлайн ха ЖКХ, оплачивают мобильную связь и интернет. Однако 17% признались, что не умеют пользоваться данной услугой. Еще 37% респондентов сообщили, что используют для оплаты таких услуг QR-коды или штрихкоды.
С чат-ботами кредитных организаций общаются только 8% клиентов. Наиболее активными являются люди, имеющие доход выше среднего, руководители, молодежь до 34 лет
Ранее Piter.tv писал о том, что топ-10 богатейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей.
Фото: Piter.tv
Видео: YouTube/
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