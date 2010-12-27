В НАФИ изучили услуги, которыми умеют пользовать клиенты онлайн сервисов.

Аналитики назвали самые востребованные россиянами цифровые сервисы банков. В НАФИ рассказали, что чаще всего жители страны переводят деньги по номеру мобильного телефона. Так ответили 57% опрошенных.

Популярностью также пользуется сервис, позволяющий оплачивать услуги через приложение (54%). Обычно пользователи платят онлайн ха ЖКХ, оплачивают мобильную связь и интернет. Однако 17% признались, что не умеют пользоваться данной услугой. Еще 37% респондентов сообщили, что используют для оплаты таких услуг QR-коды или штрихкоды.

С чат-ботами кредитных организаций общаются только 8% клиентов. Наиболее активными являются люди, имеющие доход выше среднего, руководители, молодежь до 34 лет

Ранее Piter.tv писал о том, что топ-10 богатейших компаний России накопили 3,4 трлн рублей.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

