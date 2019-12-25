Аналитик подсчитал "честный" курс рубля без валютных операций Минфина

Эксперт объяснил, что сказывается на курсе рубля по отношению к доллару.

Аналитик подсчитал "честный" курс рубля. В интервью "РИА Новостям" генеральный директор "Спутник — Управление Капиталом" Александр Лосев объяснил, что говорит о стоимости национальной валюты без учета валютных операций со стороны Минфина. Специалист подчеркнул, что профильное ведомство закупает деньги для Фонда национального благосостояния. Без этого курс рубля находился бы в диапазоне 65-70 рублей за один доллар. С начала текущего года валютные операции ослабили рубли на 5-10 процентов.

Вклад в инфляцию — дополнительные 1-2 процента, поскольку курс доллара завышен, что сказывается на стоимости импорта, а в финансовую систему поступают миллиарды рублей. Александр Лосев, финансовый эксперт

на территории России существует бюджетное правило, связанное со стоимостью нефти Urals. Если топливо стоит дороже, чем указано в федеральном бюджете, Минфин направляет сверхдоходы на покупку валюты. В обратном случае продает валюту, а деньги переходят в ФНБ.

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