Аналитик опроверг теории о дальнейшем ослаблении рубля

Хотя прогнозы на будущее кажутся неопределёнными, прямо сейчас российский бюджет сводится с профицитом.

На данный момент не существует причин для дальнейшего ослабления рубля, однако общая ситуация на мировом рынке будет неизбежно влиять и на российскую валюту. Такую точку зрения выразил аналитик компании "Золотой монетный дом" Дмитрий Голубовский в беседе с телеканалом "360".

По данным газеты "Известия", жители страны спешно распродают валютные запасы. Аналитик подчеркнул, что, хотя прогнозы на будущее кажутся неопределёнными, прямо сейчас российский бюджет сводится с профицитом.

Несмотря на то, что данные, которые выходят по американской экономике, вроде как, сильные и обнадеживают, не значит, что с финансами при таких процентных ставках сейчас у них там все в порядке. Как правило, такие эксцессы сопровождаются падением цен на сырье и ростом доллара на глобальном рынке. Это может отразиться, в том числе, и на нашем рынке в силу того, что у нас курс рубля определяется торговым балансом, но с некоторым временным лагом. Дмитрий Голубовский, аналитик компании "Золотой монетный дом"

Все приведённые доводы не отменяют того факта, что ситуация в мировой экономике сейчас нестабильна, отметил Голубовский.

Ранее финансист раскритиковал идею о повышении лимита переводов в РФ.

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