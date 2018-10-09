Шоу "Холостяк" впервые закончилось помолвкой двух девушек

Кристиана Хаггерти пришла в середине проекта и увела у мужчины его избранницу.

Финал американского шоу "Холостяк в раю" удивил многих телезрителей. Впервые за всю историю проект закончился помолвкой двух девушек.

Шоу "Холостяк в раю" является продолжением "Холостяка" и "Холостячки". В нем принимали участие девушки и парни, которым отказали в предыдущих сезонах.

Практически весь сезон Деми Барнетт была вместе с Дереком Пета. Однако с приходом в проект Кристианы Хаггерти все изменилось. После непродолжительного общения девушки начали встречаться, а в конце шоу одна из них сделала предложение другой.

Как стало известно позже, Кристиана Хаггерти появилась на проекте не случайно. Однажды Деми Барнетт призналась ведущему, что встречалась с девушкой, которую до сих пор не может забыть. Организаторы проекта решили воспользоваться этой ситуацией и воссоединили возлюбленных. Стоит отметить, что зрители остались довольны финалом, а рейтинги "Холостяка в раю" выросли.

Ранее мы писали, что создатель "Холостяка" на глазах у 4-летнего сына избил беременную жену.

Фото: Instagram / demi_not_lovato

Видео: YouTube / Bachelor Nation on ABC, Bachelor Nation