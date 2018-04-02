Американский журнал превратил Трампа в свинью

В новом выпуске американского журнала New York Magazine появилась большая статья о времени правления Трампа. А обложку украсила фотография Президента США в образе свиньи.

Новый выпуск журнала New York Magazine украсила фотография Дональда Трампа в образе свиньи.

А в самом журнале огромная статья, которая посвящена времени правления Трампа под заголовком "501 Days in Swampland" ("501 день в болоте").

Статья начинается с момента инаугурации Президента США и его пламенной речи, в которой было много обещаний для граждан США. Автор статьи журналист Джонатан Чайт называет "коррупцию" и "жадность" главными составляющими президентства Трампа.

Далее следует 501 день официальной коррупции, от мелкого взяточничества и наглого влияния, распространяющегося на Федеральное казначейство, до полномасштабных рейдов. Учитывая, как мало Трамп раскрыл о своих финансах, эта временная шкала самореализации, несомненно, является лишь частью коррупции, которая в конечном итоге выйдет на свет. Но, как показывает даже этот первоначальный взгляд, Трамп не сливает болото — он монетизирует его

Фото: New York Magazine

Видео: YouTube