Американский телеканал CBS смоделировал падение дрона MQ-9 Reaper в Черном море

СМИ: дрон упал из-за опасного маневрирования.

Американский телеканал CBS представил собственную смоделированную версию крушения разведывательного и боевого беспилотника Пентагона MQ-9 Reaper над акваторией Черного моря. В ролике показано, что российский истребитель Су-27и иностранный БПЛА оказались в непосредственной близости друг к другу в воздушном пространстве. После этого отечественный самолет принял решение идти на снижение. Однако после экипаж поднялся, не затронув американский аппарат. Далее дрон потерял управление и упал вниз.

Напомним, что согласно официальной информации от российского Министерства обороны, данный инцидент произошел утром 14 марта в районе Крыма. Дрон американского производства с выключенными транспондерами летел в направлении государственных границ России. Своими действиями беспилотник нарушил границы района временного режима использования международного воздушного пространства, установленного в целях проведения специальной военной операции РФ. После выявления военными опасного объекта, в воздух поднялись боевые самолеты из состава дежурных сил противовоздушной обороны.MQ-9 упал в Черное море из-за собственного резкого маневрирования.

Пентагон заявил, что Россия не поднимала обломки американского беспилотника.

Фото и видео: YouTube / CBS Evening News