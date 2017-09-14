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Американский школьник застрелил одного и ранил троих учащихся

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Юноша, устроивший стрельбу в школе, не производил впечатление человека с неустойчивой психикой.

 Сегодня, 14 сентября, из городка Спокан округа Вашингтон США пришли трагические новости: школьник ворвался в здание школы с оружием и открыл огонь.

По последней информации из-за действий стрелка от огнестрельных ранений погиб один школьник, еще три человека получили ранения. Двое из них доставлены в местную больницу, третьего госпитализировали на вертолете.

Полиция оцепила здание школы и вскоре обезвредила стрелявшего. По утверждениям людей, которые знали его, стрелок не производил впечатление одержимого парня, у него было много друзей.

Видео: YouTube/CBS News,  Lika Kyz

 Фото: Twitter/Shannon Watts
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Категории: Лента новостей Мировые новости Происшествия Криминальные происшествия

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