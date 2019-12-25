Американский миллиардер назвал основную причину коррупции в России

Россия сталкивается с большим количеством препятствий на пути к построению эффективной экономики, заявил американский инвестор Рэй Далио в интервью РБК. Он посоветовал в первую очередь сосредоточиться на отношении людей друг к другу. России сложно построить систему противодействия коррупции из-за отсутствия сотрудничества между людьми.
Ваши предприниматели просто не научились взаимодействовать друг с другом — они скорее пойдут в обход системы, нежели будут строить ее сообща.
Рэй Далио, американский миллиардер
Бизнесмен обратил внимание, что в Китае тоже была острая проблема со взяточничеством, но там смогли победить проблему сообща.
Также Далио заявил, что в России не развиты рынки капитала и не популярны инвестиции в инфраструктуру, в том числе в образование.
Состояния Рэя Далио оценивается в 20,3 миллиарда долларов. Он находится в сотне богатейших людей мира.
Ранее мы сообщали, что российский миллиардер предсказал возможный квазидефолт в США
Фото: wikipedia / Web Summit
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