Американский хор спел на самоизоляции песню "Три танкиста"

Исполнители из США выступили в честь 75-й годовщины встречи советских и американских солдат на Эльбе.

Музыканты из хора Шиллеровского института в США, находясь на самоизоляции, исполнили советскую песню "Три танкиста" на русском языке. Об этом пишет RT.

На видео видно каждого участника хора и их инструменты. Удивительно, что каждый звук записывался отдельно, а в итоге получилась единая песня. Такого результата добился известный американский звукорежиссер Тимоти Чарльз Фелинг, который самостоятельно свел все записанные звуки в одну композицию.

Свое выступление исполнители из США посвятили 75-й годовщине встречи советских и американских солдат на Эльбе. Эта встреча состоялась 25 апреля 1945 года, неподалеку от города Торгау на реке Эльбе. Тогда бойцы Красной армии вместе с войсками 1-й армии США смогли расколоть остатки войск Германии на две части – северную и южную.

Напомним, песня "Три танкиста" была написана в 1939 году Борисом Ласкиным (автор текста) и братьями Покрасс (композиторы). Она является неформальным гимном пограничных и танковых войск СССР и России. Впервые композицию исполнил Николай Крючков в фильме "Трактористы" (1939).

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Фото: скриншот YouTube / RT на русском

Видео: YouTube / RT на русском