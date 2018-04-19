Американский городок атаковал перекати-поле

В сети появилось видео из городка Викторвилл, который утопает под пустынным растением.

Перекати-поле - это травянистое растение, которое растет в степях и пустынях. После отмирания образуются необычные образования в форме шара. Эти округлые высохшие травянистые остатки разносятся ветром и таким образом рассеивают семена.

На днях небольшой городок Викторвилл буквально засыпало перекати-полем. Во дворах и на улицах скопились огромные кучи в несколько метров из сухих шаров. Местные жители сообщают, что такого явления они никогда ранее не наблюдали. Такое огромное количество перекати-поля в населенном пункте представляют угрозу из-за пожароопасности. Местные жители и коммунальные службы спешно убирают с улиц перекати-поле.

Видео: YouTube/Daily Press