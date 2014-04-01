Бен Ходжес рассказал о "плане сотрудничества" причерноморских стран.

Американский генерал захотел "понервировать" Россию в Черном море. Об этом Бен Ходжес заявил в эфире YouTube-канала "Исландия". Бывший командующий сухопутными силами Вашингтона в Европе считает, что несколько государств должны объединиться против Москвы в регионе. В список "провокаторов" военный предложил внести Украину, Грузию. Румынию, Болгарию, Турцию и Молдавию.

США также должны быть частью этого, мы должны применить меры, при которых командующий Черноморского флота чувствовал бы себя очень некомфортно. Например, в своей нелегальной базе в Севастополе. Бен Ходжес, американский генерал

Эксперт считает, что причерноморские страны могут обмениваться друг с другом разведывательными данными и помогать в акватории Черного моря. Специалист уточнил, что решение Киева приобрести противокорабельные ракеты - это важный шаг для обеспечения безопасности, так и постановление США поставить Бухаресту ударные беспилотники MQ-9.

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