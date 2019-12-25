Американский генерал признал провал операции США в Афганистане

Марк Милли считает, что миссия в Афганистане стала для Вашингтона стратегическим провалом.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных сил Соединенных Штатов Марк Милли признал, что США потерпели поражение в войне в Афганистане. Его слова передает информационное агентство "Интерфакс".

Американский генерал считает, что миссия в Афганистане стала для Вашингтона стратегическим провалом.

Но мы ее проиграли не в последние 20 дней и даже не в последние 20 месяцев <…> Всем нам ясно, что война в Афганистане закончилась не так, как мы хотели: в Кабуле у власти – талибы*. Марк Милли, председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США

По словам генерала, причины провала находятся далеко в прошлом, кроме того, причиной сложившихся обстоятельств стала совокупность серий неверных стратегических решений американского руководства. Милли напомнил, что США в Афганистане удалось справиться с террористической группировкой "Аль-Каида"*, однако стать препятствием для "Талибана" не вышло.

15 августа движение "Талибан"* вошло в Кабул, а до этого взяло под свой контроль практически все провинции Афганистана. Столица сдалась без боя. Президент страны Ашраф Гани покинул территорию государства, чтобы "избежать кровопролития" среди мирного населения Афганистана. В начале сентября боевики объявили состав временного правительства страны, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд.

Ранее в США раскрыли цель "Аль-Каиды"*.

Фото: скриншот Youtube/PBS NewsHour

"Аль-Каида"* - террористическая организация, запрещена в РФ

"Талибан"*, талибы* - террористическая организация, запрещена в РФ

