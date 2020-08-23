МакКонвилл призвал модернизировать ВС США.

Американский генерал: Численность армии США рекордно низкая за последние 20 лет. Такое заявление специалист сделал во время выступления в Центре новой стратегии национальной безопасности. Он указал на то, что после вывода войск с территории Афганистана силы могут быть переброшены на другие приоритетные направления на Ближнем Востоке или на базы Индо-Тихоокеанского региона. Однако эксперт полагает, что контингент США слишком мало для того, чтобы усиливать "критически важные направления".

Сегодня наша армия по численности равна той, которая была на момент 11 сентября в 2001 году. Меня очень беспокоит размер нашей армии, учитывая то, что мы живём в эпоху противостояния великих держав. Генерал МакКонвилл, начальник штаба армии США

Ранее в планах США отмечалось, что количество военнослужащих в армии составит более 500 тысяч человек. В действительности солдат, находящихся на службе, оказалось 485 тысяч человек. Остальные - представляют невоенный персонал. При этом армия испытывает трудности в области комплектования, которые длятся на протяжении 20 лет. Генерал призвал коллег модернизировать армию, что позволит снизить нагрузку на военных при развертывании сил в регионах мира.

Байден заявил, что США покинут Афганистан "в полном порядке и безопасно".

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