Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма. Об этом заявил мониторинговый ресурс PlaneRadar. Аналитики пояснили, что операция проводилась аппаратом RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США. Его бортовой номер 11-2048, а позывной - FORTE10.
Беспилотное устройство взлетело с авиабазы НАТО, расположенной на острове Сицилия. Затем аппарат пролетел над линией разграничения на Донбассе, после - вдоль Черноморского побережья.
Напомним, что RQ-4 Global Hawk является стратеическим БПЛА созданным компанией Northrop Grumman. Впервые он запущен весной 2006 года. Часто американские устройства разведки замечают около полуострова Крым, над Краснодарским краем, Балтийским морем и баз РФ в Сирии.
Ранее Piter.tv писал о том, что США намерены списать беспилотники Global Hawk из-за того, что один был сбит Ираном.
Фото: Pixabay.com
Видео: YouTube/
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