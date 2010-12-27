Его заметили сначала на Донбассе, а после - в России.

Американский беспилотник провел разведку у границ Крыма. Об этом заявил мониторинговый ресурс PlaneRadar. Аналитики пояснили, что операция проводилась аппаратом RQ-4B-40 Global Hawk ВВС США. Его бортовой номер 11-2048, а позывной - FORTE10.

Беспилотное устройство взлетело с авиабазы НАТО, расположенной на острове Сицилия. Затем аппарат пролетел над линией разграничения на Донбассе, после - вдоль Черноморского побережья.

Напомним, что RQ-4 Global Hawk является стратеическим БПЛА созданным компанией Northrop Grumman. Впервые он запущен весной 2006 года. Часто американские устройства разведки замечают около полуострова Крым, над Краснодарским краем, Балтийским морем и баз РФ в Сирии.

Ранее Piter.tv писал о том, что США намерены списать беспилотники Global Hawk из-за того, что один был сбит Ираном.

Фото: Pixabay.com

Видео: YouTube/

