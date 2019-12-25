Дело в том, что военные живут на близкой дистанции друг к другу.

К 15 сентября всех американских военных обяжут привиться от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на готовящийся к публикации документ Пентагона.

Министр обороны США Ллойд Остин в свою очередь заявил, что необходимо одобрение президента Джозефа Байдена.

Чтобы защищать нацию, нам нужны здоровые и готовые к бою вооруженные силы, — сказал он.

Для военных эта мера оказалась очень актуальна, потому что на военных базах военнослужащие живут друг от друга на близкой дистанции.

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