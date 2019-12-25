К 15 сентября всех американских военных обяжут привиться от коронавируса. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на готовящийся к публикации документ Пентагона.
Министр обороны США Ллойд Остин в свою очередь заявил, что необходимо одобрение президента Джозефа Байдена.
Чтобы защищать нацию, нам нужны здоровые и готовые к бою вооруженные силы, — сказал он.
Для военных эта мера оказалась очень актуальна, потому что на военных базах военнослужащие живут друг от друга на близкой дистанции.
Фото: pixabay
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все