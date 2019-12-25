Американские ученые выяснили, как улучшить обучаемость мозга

В исследовании участвовали 30 добровольцев.

Ученые из Национального института неврологических болезней и инсульта (NINDS) провели несколько экспериментов, связанных с процессом обучения мозга. Выяснилось, что короткие перерывы помогают мозгу запомнить больше информации. Статья была опубликована в журнале Cell Reports.

Ранее стало известно, что переход информации между кратковременной и долговременной памятью может проходить не только во сне, но и во время бодрствования, а если точнее, то в перерывах во время обучения. Для того, чтобы доказать это, американские ученые провели эксперимент.

Они попросили 30 добровольцев набрать на клавиатуре комбинацию "41324". После десяти секунд выполнения задачи добровольцам давали такой же по продолжительности перерыв. Эту манипуляцию испытуемые провели не один раз.

Благодаря эксперименту исследователи выяснили, что моторная кора повторяет активность, которой обучалась во время упражнений, в ускоренном режиме. И за счет небольших перерывов мозг информацию запоминает лучше.

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