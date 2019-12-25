Американские ученые создали умное кольцо для диагностики коронавируса

Они отметили, что их разработка удобнее и эффективнее термометра.

Группа исследователей из США создала умное кольцо, способное диагностировать у человека коронавирусную инфекцию на ранней стадии. Об этом сообщает издание Scientific Reports.

Кольцо оснастили специальными датчиками, которые выдают более точную характеристику о наличии COVID-19. В рамках исследования его протестировали 50 добровольцев, у которых была подтверждена инфекция. Результаты показали, что сведения, которые передает кольцо, соответствуют температуре тела людей.

Американские ученые отметили, что их разработка намного удобнее термометра. Сейчас кольцо проходит новый этап тестирования. По его завершении они смогут рассказать о его полноценной эффективности.

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