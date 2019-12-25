Депутат Государственно думы Геннадий Онищенко оценил феномен "неправильных" антител к коронавирусу, о котором рассказывается в исследовании Йельского университета.
Американские учёные пришли к выводу, что есть некая особенность иммунитета, оказывающая влияние на тяжесть протекания болезни. Причина, указывали специалисты, в "неправильных" антителах, которые нацеливаются на органы, иммунную систему и ткани, а не на коронавирус. Из-за этого болезнь протекает крайне тяжело.
Не раздувать из этой темы сенсацию.
Геннадий Онищенко, депутат Госдумы
По его мнению, тему взаимодействия аутоантител и организма следует обсуждать исключительно во врачебной среде. Онищенко заявил, что Йельский университет "нужно кастрировать". Он отметил, что аутоантитела проявляются при любом заболевании — например, при дизентерии. В этом вопросе, считает он, всё зависит от аллергического статуса.
Ранее Онищенко назвал причину беспокойства россиян из-за алкоголя и вакцины.
Фото: pixabay.com
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