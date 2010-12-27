Американские полицейские эвакуировали жителей Солт-Лейк-Сити из-за нахождения непонятного предмета

Общественность заинтересовалась данным происшествием в особенности потому, что какой именно предмет, как он выглядит и почему полицейские сочли его опасным в ведомстве не уточняется.

Американские полицеские в минувшую среду, 6 марта, нашли на улицах южного штата Солт-Лейк-Сити непонятный предмет, напоминающий взрывное устройство. Об этом сообщают в сетевом издании "Газета.RU".

После чего они были вынуждены в спешке эвакуировать жителей близлежащих домов. Общественность заинтересовалась данным происшествием в особенности потому, что какой именно предмет, как он выглядит и почему полицейские сочли его опасным в ведомстве не уточняется. Все это создает немало вопросов вокруг инцидента, а также весьма беспокоит американцев. Люди недоумевают, что же именно скрывают от них власти.

В городе проходит в настоящее время деловая конференция, на которой запланировано выступление экс-президента США Барака Обамы, а также ряда других известных людей. Информации о наличии какой-либо связи между данной конференцией и обнаружением указанного предмета пока не поступало.

Источник: сетевое издание "Газета.RU"