Телеканал PBS взял интервью у командира ВСУ, служащего вблизи Часова Яра.

Вооруженные силы Украины под населенным пунктом Часов Яр, городом на Донбассе, за который ведутся сражения с Вооруженными силами России, не только не получают пополнений личного состава из ряда новобранцев, но также и могут быть "раздерганы" на другие направления. Соответствующее заявление американским журналистам из телеканала PBS сделал местный командир одного из артиллерийских подразделений армии киевского режима. Командир подразделения указал, что на местах не чувствуется эффекта от проводимой в стране мобилизации населения.

В СМИ уточнили, что на передовой линии в Вооруженных силах Украины остро ощущается нехватка живой силы. Иностранные репортеры посетили подразделение, расположенное вблизи Часова Яра. В нем бойцы пожаловались на нехватку боеприпасов и дефицит пехоты.

Нет, мы не знаем? где находятся недавно мобилизованные... Они не добавляют сюда людей, чтобы помочь. Вместо этого могут даже взять кого-то отсюда названный командир, отвечая на вопрос журналиста.

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Фото и видео: YouTube / PBS NewsHour