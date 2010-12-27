Эксперты: американская компания Oracle рискует потерять российский рынок

Американская IT-компания Oracle ограничила предоставление услуг 283 российским компаниям, попавшим под санкции. В их числе — "Газпром", "Роснефть" и ЛУКОЙЛ

Эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, говорит, что меры американской Oracle по ограничению работы с российскими нефтегазовыми компаниями, непонятны: компания рискует потерять российский рынок, сообщает ФБА "Экономика Сегодня".

Известно, что американцы не запрещали поставлять IT-оборудование и программы российским нефтегазовым компаниям. Для этого существуют четкие критерии ограничения сотрудничества, и американская фирма вышла за пределы этих рамок, заявив об отказе сотрудничать. Есть подозрения, "что Oracle лишь ссылается на санкции, но решение принимает самостоятельно", - заявляет эксперт.

Oracle ужесточила условия предоставления продуктов и услуг российским клиентам из нефтегазовой отрасли. В числе попадающих под ограничения предприятий структуры "Газпрома", "Роснефти", "Лукойла" и "Сургутнефтегаза".

Эксперт боится, что Oracle может потерять российский рынок. Это может быть связано, во-первых, с тем, что "Oracle пытается продемонстрировать лояльность американскому руководству, чтобы получить дополнительные бонусы на американском рынке", а во-вторых, что "Oracle пытается показать себя патриотичным "пионером" на рынке, чтобы получить больше заказов в США".

Юшков заключает, что тут не могло обойтись без некоего сговора – "похоже, Oracle в США гарантировали, что убытки от ухода с российского рынка каким-то образом будут компенсированы". Эксперт думает, что у этой ситуации уже давно есть решение: "есть заранее запланированная акция для создания определенного информационного фона, которая не повлечет серьезных последствий».

Справка:

Oracle - второй по величине доходов производитель программного обеспечения после Microsoft. крупнейший производитель программного обеспечения для организаций, крупный поставщик серверного оборудования. Специализируется на выпуске систем управления базами данных, связующего программного обеспечения и бизнес-приложений.

Фото: Robert Galbraith / Reuters