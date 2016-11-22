Американская история ужасов 7 сезон 1 серия: злобные клоуны захватывают мир

5 сентября зрители увидели первую серию нового сезона "Американской истории ужасов".

5 сентября в эфире телеканала FX вышел седьмой сезон “Американской истории ужасов”. Он получил название “Культ”.

Тизеры, предшествующие выходу телесериала не рассказывали о сюжетной истории, а только показывали толпы страшных клоунов, делали похожие движения как в каком-то культе. Заметим, что тема устрашающих клоунов сейчас в тренде: практически в одно время с “Американской историей ужасов” выходит фильм по Стивену Кингу “Оно”, рассказывающий о Пеннивайзе, убивающем детей. “Героем” же 7 сезона “АИУ” намеревается стать персонаж, известный под именем “Твисти”.

Тем не менее, первая серия неожиданно начинается с ночи выборов президента США 2016 года. Именно тогда Дональд Трамп победил Барака Обаму и стал главой американского народа.

“АИУ” рассказывает о жителях штата Мичиган. Герой Эвана Питерса безумно рад назначению Трампа на пост президента страны, что он открыто выражает, изображая совокупление с экраном телевизора. А вот героиня Сары Полсон наоборот считает, что это величайшая трагедия для США. Женщина отправляется на прием к психологу, чтобы тот помог ей преодолеть внутреннее недовольство решением большинства американцев, но, как оказалось, у героини куда больше проблем, чем она думала.

В скором времени женщину начинает преследовать образы ужасных клоунов-убийц. Она единственная, кто может их увидеть. Героиня не понимает, почему эти страшные создания ее преследуют.

Первая серия не обошлась и без неоднозначных сцен. О агрессивной “любви” к президенту в начале серии мы уже упомянули, но также в выпуске присутствует и тема однополой любви. Известно, что режиссер сериала Райан Мерфи является открытым геем и регулярно включает в свои работы парочки с нетрадиционной ориентацией. В этот раз “досталось” Саре Полсон (которая и в жизни не скрывает своих чувств к женщинам) и Элисон Пилл, звезде телесериала “Отдел новостей”.

Еще одним приобретением нового сезона стала актриса Билли Лурд, уже работавшая с режиссером над сериалом “Королевы крика”.