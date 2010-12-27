Американская модель сделала множество операций, чтобы быть похожей на подружку кролика Роджера

Девушка заплатила более 50 тысяч долларов пластическим хирургам.

Американская модель Карли Мерсола потратила целое состояние ради того, чтобы быть похожей на своего кумира — подружку кролика Роджера. Об этом сообщает Daily Mail.

Стало известно, что Мерсола заплатила за свое преображение более 50 тысяч долларов (около 3,1 млн рублей). В частности, 26-летняя модель увеличила губы, грудь, а также изменила форму подбородка с помощью имплантов и инъекций ботокса. Сообщается, что все это она сделала для того, чтобы быть похожей на Джессику Рэббит — роковую красавицу из фильма "Кто подставил кролика Роджера?". Девушка знаменитого кролика славится внушительными формами и тонкой талией.

Хирурги отмечают, что модель не собирается останавливаться на достигнутом. В ближайшем будущем она хочет изменить форму ягодиц и еще больше увеличить грудь.

Я хотела увеличить то, что дала мне природа. До операций я была не столь заметной, но, как по мне, красивой. Карли Мерсола

При этом американка не обращает внимания на мнения окружающих и считает, что искусственная внешность намного интереснее натуральной.

Всегда надо делать то, что делает тебя счастливым. Не имеет значения, что подумают другие, пока ты не причиняешь им вред. Карли Мерсола

Ранее мы рассказывали о петербурженке с самыми большими в мире губами.

Фото: Instagram / Carly Mersola