Американец избежал смертной казни из-за отсутствия вены

Смертную казнь убийцы отложили в США, так как медики не нашли у него вену.

Дойл Ли Хэмм находился в заключении в штате Алабама (США) и был приговорен к казни через смертельную инъекцию. Однако при исполнении решения суда медикам не удалось нащупать вену у 61-летнего мужчины, сообщает "360".

Адвокат приговоренного пояснил, что врачи искололи его подзащитному многие участки тела, чем вызвали обильное кровотечение. Чтобы найти сосуды врачам пришлось исколоть тело в области паха, лодыжек и голени.

На данный момент полицейские занимаются проверкой этой информации.

Хэмм оказался за решеткой за свои действия в 1987 году. Его приговорили к 31 году тюремного заключения за вооруженное ограбление, в ходе которого был убит управляющий в мотеле. Преступник сознался в содеянном после того, как два других сообщника сдали его. Судьёй было принято решение о смертной казни.

Фото: Alabama Department of Corrections; Twitter / Bernard E. Harcourt