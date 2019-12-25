Амбулаторный онкологический центр начал свою работу при Мариинской больнице

В Петербурге планируется открыть еще 4 таких центра до конца года.

В Мариинской больнице начал работу центр амбулаторной онкологической помощи. Там горожане смогут проконсультироваться с онкогинекологом, маммологом, онкоурологом, специалистом по опухолям головы и шеи и ЛОР-органов. Об этом сообщила пресс-служба аппарата вице-губернатора Эргашева.

В центре есть все условия для диагностики (в частности, биопсии) образований кожи, мягких тканей, лимфоузлов, молочных желез, предстательной железы. Также тут есть возможность проводить малые операции.

Такие центры создаются для максимального приближения первичной онкологической специализированной помощи к пациенту. До конца года в Петербурге планируется открыть еще 4 таких центра, в прошлом году было открыто 8.

Мариинская больница объявила об остром дефиците донорской крови.

Фото: аппарат вице-губернатора Эргашева