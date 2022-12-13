Amazon представил тизер сериала "Сила" с Тони Коллетт

Премьера состоится 31 марта.

Студия Amazon Prime Video представила тизер сериала "Сила", основанного на одноименном романе Наоми Алдерман.

Сюжет расскажет историю о том, как девочки-подростки по всему миру обнаружили у себя способности источать электрический ток. Эти изменения сказываются на обществе и жизни во всем мире.

В сериале снялись Тони Коллетт, Джон Легуизамо, Роб Делани и другие. Премьера состоится 31 марта.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер финального сезона сериала "Звездный путь: Пикар".

Видео: YouTube / Prime Video