РЭО назвал самую выгодную альтернативу захоронению отходов

Благодаря решению будет возможно уменьшить объёмы захоронения на 20%, то есть, более чем на 11 млн т в год.

Наиболее дешёвым и экологичным способом утилизации отходов является компостирование, которое в перспективе может стать альтернативой захоронению мусора. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на данные Российского экологического оператора (РЭО).

Специалисты полагают, что повсеместное применение технологии компостирования позволит уменьшить объём захоронения на 20%, или на более чем 11 млн т. Как отмечает гендиректор РЭО Денис Буцаев, сейчас в России построено 17 объектов компостирования: всего необходимо возвести 200 таких предприятий..

Правительство приняло в октябре постановление № 1889, в рамках которого были внесены изменения в Основы ценообразования в области обращения с ТКО. Расходы на производство технического грунта учитываются при установлении тарифов на захоронение ТКО. Размер расходов на 1 тонну производимого техногрунта должен быть аналогичным тем расходам, которые пошли бы на захоронение 1 тонны отходов с учетом экономии расходов на покупку технического грунта. Денис Буцаев, гендиректор РЭО

Ранее стало известно, куда можно сдать старую одежду после ухода H&M из РФ.

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