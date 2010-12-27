Алтайского серийного маньяка, бывшего следователя, задержали на Кипре

За серию изнасилований мужчина отсидел меньше 6 лет. После освобождения по УДО изнасиловал женщину и сбежал за границу.

Бывший следователь, насильник и вор, сын известного судьи совершил преступление на Кипре и задержан.

Александр Сатлаев будучи сыном известного судьи работал старшим следователем отдела по городу Горно-Алтайск СУ СКР по Республике Алтай. Вскоре в городе появился маньяк-насильник. Одна из жертв в насильнике опознала 24-летнего следователя. Кроме того, Сатлаев вел одно из дел по изнасилованию сам и уговорил потерпевшую забрать заявление. 28 июля 2015 года суд вынес приговор за 4 изнасилования, 4 попытки изнасилования, грабежи и злоупотребление должностными полномочиями в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

В марте 2019, отсидев вместо 6 лет 5, А. Сатлаев освободился по УДО. Оказавшись на свободе, он сразу принялся за старое и изнасиловал девушку в Барнауле. После содеянного он скрылся за границей. На своем автомобиле он успел выехать в Казахстан, оттуда отправился в Турцию, а уже из Турции перебрался на Кипр.

Но и тут Сатлаев не удержался. 22 сентября он напал на женщину. Он ее душил, после чего отобрал сумочку с деньгами. Через 3 дня преступника поймали. По Кипрским законам за грабеж положено пожизненное лишение свободы.

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Фото: Алтайская академия экономики и права, скриншот Горно-Алтайский городской суд Алтайского края