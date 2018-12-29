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nastya960
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В Северной Каролине аллигаторы вмерзли в лед

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Из-подо льда торчат только носы с зубами.

В национальном парке Болотного парка реки Шаллотт в американском штате Северная Каролина в лед вмерзли аллигаторы. Об этом сообщили журналисты издания The Charlotte Observer.

Река несколько дней назад покрылась льдом, а еще через некоторое время сотрудник парка увидели замерзших там рептилий.

Тут во льду все наши аллигаторы. Восемнадцать миссисипских аллигаторов подумали о будущем, раз высунули носы наружу.

 Джордж Говард, менеджер парка

У рептилий есть так называемая брумация – это состояние покоя, в нем понижается температура тела, скорость обмена веществ замедляется.

Фото и видео: The Swamp Park / Facebook

 

Теги: аллигаторы, впали в спячку, рептилии, северная каролина
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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